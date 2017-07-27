В ходе проверки Россельхознадзора в одном из гипермаркетов Владивостока инспекторы обнаружили мясо, произведенное на пострадавшем от птичьего гриппа предприятии в Ростовской области. Более 2 т продукции пришлось уничтожить.

Согласно итогам исследования, в 2 т стейков с оптового продсклада, а также в 300 кг продукции из мяса индейки в ассортименте из гипермаркета содержался генетический материал вируса гриппа А птиц, подтип Н5. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, весной птичий грипп обнаружили на предприятиях «Птицефабрика Маркинская» и «Евродон» в Ростовской области. Было уничтожено всё поголовье птицы в районе очага инфекции. В радиусе 10 км от птицефабрик ветеринары осматривают всех птиц.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.