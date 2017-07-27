В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики состоялась премьера фильма режиссера Максима Фадеева «Донецк — моя Спарта».

Короткометражный документальный фильм снимался в ходе боев под Ясиноватой.

Автором главной песни в фильме стала певица Юлия Чичерина, которая выступила перед первыми зрителями картины. На показе фильма присутствовал советник главы ДНР, писатель и публицист Захар Прилепин.

В рамках премьеры также состоялся телемост с Музеем воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге.