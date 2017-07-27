Группа исследователей из Орегонского университета науки и здоровья провела первый в США успешный эксперимент по модификации эмбриона человека.

Об этом сообщил портал MIT Technology Review.

Научный коллектив во главе с работающим в США ученым казахского происхождения Шухратом Миталиповым применила технологию редактирования генов CRISPR.

Ученый первым провел эксперимент на таком большом числе человеческих эмбрионов и смог доказать возможность безопасно и эффективно исправить дефектные гены, которые являются причиной наследственных заболеваний.

По словам собеседника издания, исследователи смогли создать «несколько десятков» генно-модифицированных эмбрионов из донорских материалов.

Миталипов отказался комментировать результаты исследования, которые еще ожидают публикации.

Ранее успешный опыт по генной модификации человеческого эмбриона удалось провести ученым из Китая. Однако в ходе эксперимента не все эмбриональные клетки воспринимали изменения Такой эффект в генетике называется мозаицизмом. Миталипову, напротив, удалось избежать мозаицизма в своих экспериментах.