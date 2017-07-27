Стритрейсерша Мара Багдасарян, скандально известная по гонкам на Gelandewagen, оштрафована на 15 тыс. рублей после задержания за рулем автомобиля, сообщили в четверг, 27 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Девушка, лишенная водительских прав, оштрафована на 15 тыс. рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ», — отметил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что Багдасарян была вновь задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля на западе столицы. Документов на управление транспортным средством у нее не было. Также сообщалось, что девушка сменила регистрацию и теперь должна будет проходить назначенные судом исправительные работы не в Москве, а в Тверской области.