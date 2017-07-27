Стены храма XVI века, остатки деревянного строения и множество других артефактов более раннего времени нашли во время реконструкции Биржевой площади в Москве. Сейчас на ее территорию ведутся археологические работы.

Как сообщила в четверг партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова, из-за обнаружения ценных артефактов археологические раскопки продлили еще на один месяц. Она сообщила, что специалисты на Биржевой площади нашли множество ценных вещей, которые могут свидетельствовать о том, что раньше на этом месте могло находиться оружейное и ювелирное производство.

По информации «РИА Новости», археологи нашли плавильные инструменты, нательные кресты с заготовками под отверстие для цепочки, заготовку для перстня из сердолика, а также фрагменты оружия с сохранившимися резными деревянными частями. Самые древние находки датируются второй половиной XII века.

В конце марта московские археологи у основания Китайгородской стены нашли «тайную комнату». Ее обнаружили в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Подобное помещение называлось «слух» и использовалось в XVI веке для прослушки неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

«Известия» ранее писали, что артефакты, найденные в ходе проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица», покажут москвичам, а также гостям столицы. Выставка откроется в День археолога 15 августа. В экспозицию войдут порядка 50 находок доисторических эпох — например, кремневый резец и уникальный скребок, а также оружие, фрагменты керамики и клады.