Легендарный динамовец, восьмикратный чемпион мира, десятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Валерий Маслов скончался 27 июля в Москве на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Динамо-Москва».

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, капитан сборной СССР по хоккею с мячом и в футболе выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой. Это уникальный случай в истории СССР.

В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).

До последних дней Валерий Павлович работал советником директора в Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина.

О дате и времени церемонии прощания с Валерием Масловым будет сообщено дополнительно.