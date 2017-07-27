Под Астраханью проходит операция по поиску 10-летней Насти Корытовой. Она пропала в селе Началово под Астраханью. Накануне вечером девочка вышла в магазин и до сих пор не вернулась.

Как сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на представителей группы «Астрапоиск», полиция отрабатывает несколько версий исчезновения ребенка. Правда, не уточняется, что это за версии. Известно лишь, что СУ СКР по области заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Сейчас волонтеры, полиция и спасатели прочесывают территорию пляжа, окрестные дороги, заброшенные дома. Опрашиваются соседи и родственники пропавшей.

Семья Насти характеризуется положительно. Ее мама сейчас в больнице, а отчим участвует в поисковой операции.