Велосипедистка, находившаяся в карете скорой помощи, сбившей другую велосипедистку на переходе в Магнитогорске, скончалась в реанимации. Об этом сообщает региональное ГИБДД УМВД РФ.

ДТП произошло в среду, 26 июля. Скорая двигалась по дороге на красный свет с проблесковыми маячками, спеша довезти до больницы попавшую под колеса «КамАЗа» 20-летнюю велосипедистку, в то время как другая велосипедистка не уступила дорогу «скорой», выехала на велосипеде на зебру и врезалась в дверь автомобиля. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Челябинске», в результате аварии 37-летняя женщина получила ушибы и была доставлена в травматологию на реанимобиле, который оказался недалеко от места ЧП. Несмотря на ДТП, девушку из «скорой» довезли до больницы вовремя, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось: от полученных травм она скончалась.

По словам сотрудников ГИБДД, обе велосипедистки в момент ДТП были в наушниках. Кроме того, отмечается, что 37-летняя велосипедистка не должна была переезжать переход на велосипеде.