В Великобритании обнародовали лонг-лист кандидатов на Букеровскую премию.

В списке на престижную литературную премию представлены 13 писателей из Великобритании, Ирландии, США, Пакистана и Индии. Об этом сообщает BBC. Данная премия вручается только за произведения, написанные на английском языке.

Номинантами в этом году стали Эмили Фридлунд за произведение «История волков», Джордж Сондерс («Линкольн между смертью и перерождением»), Колсон Уайтхед («Подземная железная дорога»), Пол Остер с романом «4 3 2 1», Али Смит («Осень») Фиона Мозли («Элмет»), Джон Макгрегор («Тринадцатое водохранилище»), Камила Шамзи («Домашний огонь»), Зэди Смит («Время свинга»), Себастьян Барри («Бесконечные дни»), Майк Маккормак («Солнечные кости»), Арундати Рой («Министерство полного счастья») и Мохсин Хамид («Западный выход»).

Победитель будет объявлен 17 октября. Денежный приз премии составляет £50 тыс. (около $65 тыс).

Букеровская премия была основана в 1969 году. Изначально на нее могли быть номинированы только писатели из Великобритании, Ирландии и бывших британских колоний. С 2014 года номинироваться могут авторы из любой страны, если их роман написан на английском языке.