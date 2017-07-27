Гражданка Чехии, получившая тяжелые ранения при нападении в Хургаде, скончалась в четверг, 27 июля, в больнице имени Насера в Каире, сообщили медики. Врачи отметили, что смерть пострадавшей стала полной неожиданностью — им удалось стабилизировать состояние женщины, ее уже готовили к переправке на родину.

«Однако вчера рано утром внезапно ее состояние резко ухудшилось, отказали все жизненно важные органы», — цитирует медиков «РИА Новости».

Уточняется, что женщине провели высокоточную операцию, после которой она находилась в реанимации под усиленным уходом.

Состояние трех других пострадавших, в том числе гражданки России, стабильное. С ними работают психологи, чтобы исключить любые негативные последствия, отметили в клинике.