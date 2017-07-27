Боевики ИГ казнили мусульманского священнослужителя в Афганистане
Боевики ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) казнили мусульманского священнослужителя в Афганистане.
Об этом заявили местные власти.
«Мулла Тадж Мухаммад, житель селения Кападор уезда Саяяд, был обезглавлен во вторник ночью командиром группы ДАИШ (ИГ) Кари Шермухаммадом», — цитирует сообщение «Интерфакс».
О мотивах боевиков ничего не известно, но местные жители предполагают, что причиной стали отрицательные высказывания муллы в адрес террористов.