После скандала в амурском кадетском корпусе уволились два заместителя руководителя учреждения. По мнению директора Владимира Вощевоза, проверку организовали специально, а жалобы родителей — надуманны.

Он рассказал, что за драку зафиксировала камера видеонаблюдения. Воспитатель, в обязанности которого входит курирование сразу трех этажей корпуса, просто проводил построение на ужин, сообщил Вощевоз. Об этом пишет ИА «Амур.инфо».

Напомним, в Амурском кадетском корпусе проводится проверка после жалоб родителей. Как заверили в министерстве образования и науки региона, даже в случае увольнения директора учреждение не прекратит работу. Люди жаловались на несоблюдение прав учащихся, драки и вымогательства. Также там нарушается распорядок дня, на кухне грязь и антисанитария. Однако кадетский корпус продолжает подготовку к новому учебному году. Ряд замечаний по проживанию детей уже устранили.