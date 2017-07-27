Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является экс-глава Минфина России Алексей Кудрин, предложил начать в России земельную реформу с учетной системой и создать единую базу данных на землю.

Об этом говорится в докладе «Земля для людей», разработанном экспертами центра.

В ЦСР пришли к выводу, что «российская земля используется с низкой отдачей».

«Вместо того чтобы быть важнейшим источником и инструментом развития, она (земля) превратилась в барьер на пути устойчивого роста и повышения благосостояния граждан», — цитирует доклад «РИА Новости».

По мнению специалистов центра, государство так и не создало систему гарантий прав на землю для добросовестного покупателя: любой может быть поставлен перед фактом, что его участок входит в зону, ограничивающую возможность пользования землей.

Для исправления ситуации эксперты предлагают начать совершенствование учетно-регистрационной системы, в частности, перейти от практики ведения разрозненных ведомственных баз данных к ведению совместимых баз, открытые данные которых позволят потенциальному покупателю и государственным органам получить всю информацию об участке и связанных с ним объектах.