В Апатитах в Мурманской области на территории аэропорта Хибины задержали 40-летнего мотоциклиста, который выехал на взлетно-посадочную полосу.

Транспортной полицией аэропорта установлено, что мужчина пренебрег запрещающими дорожное движение знаками. Он тайно проник на территорию аэропорта и выехал на взлетно-посадочную полосу. Как сообщает ИА «Би-порт», пересечь ее нарушителю не удалось.

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину. Сейчас в отношении него составлен протокол по факту нанесения своими действиями угрозы полетов.