Президент России Владимир Путин потребовал от правительства разработать стратегию развития региональных и местных авиаперевозок. В перечне поручений главы государства говорится, что документ необходимо утвердить «в составе Транспортные стратегии Российской Федерации» до 2030 года.

Российскому правительству поручено решить вопросы развития авиатранспортного комплекса, включая и проблемы авиационной промышленности. Кабмин также должен разработать программу по подготовке высококвалифицированных кадров. Ответственным за выполнение до 15 января 2018 года назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Владимир Путин также поручил кабмину рассмотреть вопрос о господдержке приобретения вертолетов российского производства, которые используются при организации внутренних и местных регулярных рейсов.