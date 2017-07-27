Российский космический аппарат с инфракрасной камерой для поиска лесных пожаров «Канопус-В-ИК» передал первые снимки поверхности Земли. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Сегодня, 27 июля, получены первые снимки участков земной поверхности. По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика», — сказано в сообщении ведомства.

Спутник был запущен 14 июля с «Байконура», после чего 26 июля были проведены тестовые включения целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи информации. На снимках, которые получены сегодня, запечатлен турецкий город Анталья.

«Канопус-В-ИК» предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Аппаратура спутника способна обнаруживать очаги пожара минимальной площадью 25 кв. м., что является его преимуществом.