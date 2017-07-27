Объем кредитной поддержки региональных бюджетов в этом году увеличен в полтора раза. Кроме запланированных 200 млрд рублей, правительство дополнительно выделит еще 91 млрд. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2018–2020 годы.

— Это, надеюсь, поможет закрепить рост, который наметился в значительной части регионов в текущем году, — сказал премьер-министр.

Финальное, седьмое совещание у главы правительства по бюджету на ближайшие три года было посвящено программам регионального развития. 11 июля в Горках обсудили сбалансированность бюджетов регионов. Темой совещания 12 июля стало финансирование физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. 13 июля рассмотрели расходы на ЖКХ и жилищное строительство, 17 июля — финансирование агропрома и рыбохозяйственного комплекса, развитие промышленности, транспорта, связи. Совещание о расходах бюджета в части здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения прошло 19 июля, а 25 июля обсудили расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

На совещании 27 июля было отмечено, что в развитии Арктики необходимо определить приоритетные направления — часть менее важных проектов будет отложена. Республике Крым и Севастополю нужно обновлять существующую инфраструктуру. Дальнему Востоку предложено учитывать процессы, происходящие в Азии в целом, а также использовать имеющиеся возможности — Фонд развития Дальнего Востока, территории опережающего развития.

До совещания по бюджету Дмитрий Медведев обсудил с министрами дальнейшее развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Решено продлить ее функционирование до 31 декабря 2095 года.

Правительство предложило внести изменения в Налоговый кодекс, установив для резидентов всех ОЭЗ пониженную ставку налога на прибыль организаций. Нулевая ставка будет применяться в течение шести лет после выхода компании на прибыльность. Затем шесть лет ставка налога на прибыль организаций будет составлять 10%.

«Известия» ознакомились с текстом законопроекта. Он предусматривает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6% (в том числе — 6% в Пенсионный фонд, 1,5% — в Фонд социального страхования и 0,1% — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Пониженные тарифы будут применяться в течение семи лет.

Также предлагается установить упрощенный въезд и выезд на территорию Калининградской области для иностранцев.

— Иностранные граждане смогут получить электронную визу. Подобный пилотный проект у нас реализуется в Свободном порте Владивосток. После завершения необходимых технических мероприятий с 1 июля 2019 года такую возможность получат все, кто приезжает в нашу страну и уезжает из нее через Калининградскую область. Это подстегнет развитие туризма, деловых и гуманитарных контактов, — заявил Дмитрий Медведев.

Поправками также предусмотрена отмена утилизационного сбора в отношении транспортных средств, выпущенный менее трех лет назад и помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ. Позже правительство определит, на какие виды и категории транспортных средств распространится такой порядок.

В некоторых отраслях для резидентов ОЭЗ в Калининградской области будет установлен минимальный размер капвложений. При реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения он составит 10 млн рублей, в сфере консультационных услуг, информационных технологий и научных разработок — 1 млн рублей.