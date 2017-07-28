В субботу в подмосковном Алабине стартует финальный и самый зрелищный конкурс Международных армейских игр — «Танковый биатлон». Команды из 19 стран будут соревноваться в умении управлять многотонными машинами и точности поражения целей в движении и с места. О том, что изменилось в процессе подготовки и условиях соревнований, «Известиям» рассказал вице-президент Международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов.

— Александр Николаевич, из года в год количество участников танкового биатлона постоянно увеличивается. Означает ли это, что соревнования танковых экипажей действительно стали статусным международным событием?

— Скажу, что из-за роста интереса к конкурсу Минобороны полностью перестроило полигон под проведение биатлона. Инфраструктура серьезно разрослась. Если смотреть на площадку, то с левой стороны раньше стояли сборные зрительские трибуны. Теперь здесь стоят стационарные трибуны. Эта площадка позволяет принять 12 тыс. зрителей. VIP-площадка вмещает 1,5 тыс. гостей. Была заново перестроена судейская вышка. Построен новый закрытый павильон, где будут находиться наблюдатели от стран — участниц соревнований.

— Какие страны в этом году будут выступать впервые?

— В прошлом году у нас было 17 стран, сегодня 19 участниц. Могло бы быть и больше. Но, к сожалению, не сможет выступить команда ДОСАФ — «Лига ветеранов». Не приедет команда Южно-Африканской Республики, хотя ранее они подтверждали свое участие. Долго колебалась Мьянма. Для них мы уже и флаги заготовили, но в итоге они так и не решились приехать. Зато у нас впервые выступят представители Уганды и Лаоса.

— Заметно, что страны — участницы танкового биатлона готовятся к предстоящим соревнованиям?

— Конечно. Мы знаем, что после прошлогоднего участия в биатлоне Китай выстроил у себя такой же, как наш, танковый полигон. Мы замечаем, что сербы привозят одних и тех же спортсменов. То есть у них фактически сформирована национальная сборная по танковому биатлону. Знаем, что Казахстан очень серьезно готовится к соревнованиям.

Индия в этом году везет для участия в танковом биатлоне свои собственные танки Т-90С Bhishma. Белорусская команда будет также выступать на своих модернизированных танках Т-72БМЭ. Ну и, конечно же, Китай. Если вы помните, в прошлом году китайцы заняли в индивидуальном зачете первое и второе места. У них очень интересные, специально подготовленные для соревнований машины. И это тоже признак того, что люди серьезно готовятся к предстоящим соревнованиям.

То есть это всё говорит о том, что страны очень заинтересованы в том, чтобы не только принять участие, показать свое мастерство, но и победить.

— Если сравнивать наш конкурс с аналогичными мероприятиями, которые стали проводиться в других странах, то складывается впечатление, что наш более открытый. Приглашаем всех?

— Всех. На днях звонил французский журналист, спрашивал, как пройти аккредитацию. Звонили поляки, голландцы, британцы.

— Но это журналисты…

— Не только. Насколько нам известно, Минобороны согласовало присутствие на конкурсе и военных наблюдателей. Будут представители более десяти стран. Это Ближний Восток и даже государства — члены НАТО. Про Североатлантический альянс могу сказать особо, не касаясь конкретно танкового биатлона, — например, греки второй год подряд участвуют в конкурсе «Снайперский рубеж». Важен сам факт интереса к нашим мероприятиям. Вообще в этом году Министерством обороны РФ были разосланы приглашения в 75 стран мира. Понятно, что от НАТО в большинстве случаев пришли отказы. И не из-за того, что им неинтересно, а скорее по политическим мотивам. Тем не менее и от них будут наблюдатели. Чего не скажешь про наше участие в их мероприятиях. Россияне на западные соревнования аккредитацию пройти не могут.

— Боятся, что танковый биатлон раскрывает реальное положение с подготовкой военных в армиях разных государств?

— Могу сказать, что после начала проведения этих соревнований у нас в армии начали меняться нормативы и курсы боевой подготовки. Несмотря на всю внешнюю спортивность мероприятия, это прежде всего военно-прикладной вид спорта. Мы выполняем те же стрельбы, поражаем те же мишени, преодолеваем те же препятствия, которые прописаны в курсе вождения, стрельб, подготовки танкистов. Просто всё это мы возвели в ранг соревнований, сделали более зрелищным и напряженным. Чтобы и танкисты выкладывались по полной, и простые зрители понимали, в чем, собственно, состоит профессия танкиста. Получили представление о том, как управлять боевой техникой, как, в конце концов, защищать Родину.

— А более серьезные программы для молодежи предполагаются?

— По линии ДОСАФ проводятся соревнования по вертолетному спорту, служебному собаководству. Пройдут игры по пейнтболу. Состоятся военизированные эстафеты. Пройдут конкурсы военно-патриотических клубов. Со своими программами выступят представители «Юнармии». Всё это — на полигоне Алабино в период проведения конкурса «Танковый биатлон». Так что, если мы говорим о патриотическом воспитании, вклад в него танкового биатлона весомый.

— У вас есть какие-то партнерские взаимоотношения с иностранными командами? Есть ли от них какие-то просьбы или предложения внести изменения в организацию, условия соревнований, упростить или усложнить препятствия, да и сами упражнения?

— Нет. У нас есть положение о конкурсе, и оно общее для всех участников. Оно переведено на языки стран-участниц. Так что все с ним знакомы и, если принимают участие в соревнованиях, соответственно, его принимают. По правилам танкового биатлона у нас нет ограничений по типам, весу и кубатуре двигателей, другим характеристикам боевых машин. Каждая из стран — участниц конкурса в этом плане абсолютно свободна. Именно это и делает танковый биатлон зрелищным и интересным участникам для объективного сравнения характеристик и соответствия своей техники мировому уровню.