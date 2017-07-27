«Желтый» уровень опасности объявили синоптики в столице на пятницу, 28 июля. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Специалисты отмечают, что подобный уровень опасности связан с вероятностью грозы, а также сильных порывов ветра — до 12–17 м/с. Также опасность представляет установившаяся в Москве жаркая погода — температура воздуха в пятницу составит +28…+31 градус, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что «желтый» уровень опасности этим летом объявляют в Москве почти каждую неделю.