В Японии зафиксирован первый случай укуса человека красным огненным муравьем. Эти насекомые считаются одними из самых опасных в мире.

Инцидент произошел в японском порту Хаката на юго-западном острове Кюсю, где муравьев обнаружили около недели назад.

Как сообщили в минздраве Японии несколько десятков муравьев и их куколок были найдены рядом с контейнером, прибывшим из Китая. Опасных насекомых немедленно уничтожили.

После этого один из сотрудников порта пожаловался на укус насекомого и красную сыпь. Его доставили в больницу, где медики подтвердили, что человек был укушен красным огненным муравьем. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет. Этот случай стал первым в Японии.

Укусы огненных муравьев считаются очень опасными, они вызывают у людей сыпь, волдыри, рвоту и головокружение. В случае если человек склонен к аллергии, у него может произойти анафилактический шок с возможным летальным исходом.