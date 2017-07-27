Возможный уход концерна Siemens с российского рынка после скандала с поставкой турбин беспокоит представителей немецкого бизнеса, сообщил управляющий директор восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

«Конечно, мы это не поддерживаем», ­— сказал он журналистам в четверг, 27 июля, передает «Федеральное агентство новостей».

Он также добавил, что понимает, что Siemens сейчас вынужденно приостановил все проекты с энергетическими компаниями с госучастием в России. Хармс считает, что российский рынок для немецкой компании является ключевым. Именно здесь Siemens делал «фантастический бизнес», отметил он.

«Всё еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения», — подчеркнул Хармс.