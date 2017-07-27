Самыми продаваемыми иномарками в России стали три «корейца» — KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta, занявшие соответственно первое, второе и третье места.

Об этом заявили эксперты.

Обладателями Rio в первом полугодии 2017 года стали 46,2 тыс. россиян, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Hyundai Solaris за этот же период было продано 32,7 тыс. штук, а Hyundai Creta — 24,1 тыс.