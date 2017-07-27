В Воркуте сотрудница сортировочного центра отделения почтовой связи вскрыла посылку и похитила мобильны телефон, который заказала через интернет местная жительница. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

33-летняя женщина заказала на сайте AliExpress новый смартфон, который сразу и оплатила. Спустя некоторое время ей пришло уведомление о посылке, и местная жительница отправилась на почте. Однако, вскрыв коробку, она обнаружила, что телефона в ней нет. Как сообщает ИА «Комиинформ», женщина обратилась в отделение полиции с заявлением.

В результате следственных мероприятий сотрудники полиции установили виновную в хищении, Ею оказалась сотрудница местного сортировочного центра. Ущерб от ее действий составляет более 8 тыс. рублей. Свою вину злоумышленница признала полностью и в данный момент находится под подпиской о невыезде.