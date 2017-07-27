Выставка, посвященная Крымскому мосту, открылась в московском ГУМе на Красной площади.

Экспозиция рассказывает об истории соединения двух берегов Керченского пролива — от князя Глеба до наших дней — и разных этапах строительства Крымского моста. Помимо традиционных информационных стендов и экспонатов, представлены фото- и видеоинсталляции, интерактивная зона и зона для самых маленьких посетителей.

Центральное место в исторической части экспозиции занимает уникальная археологическая находка, обнаруженная в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Это фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно, V века до н.э. Там же в витринах — фрагменты снарядов времен Великой Отечественной войны, найденные в районе возведения Крымского моста. На стендах — редкие архивные документы и снимки, свидетельствующие о строительстве немецкой канатной дороги в 1943 году и возведении моста уже советскими солдатами после освобождения Крыма.

«Я много слышал про строительство Крымского моста, видел по телевизору, но только сегодня здесь, на этой выставке, понял, насколько это серьезный и масштабный проект. Это будущее достояние нашей страны», — рассказал посетитель ГУМа Алексей Бушков.

Выставка будет работать до сентября. Это уже третья экспозиция, посвященная строящемуся Крымскому мосту. В Москве на Старом Арбате была представлена фотовыставка о масштабной стройке, а в Керчи в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике с марта 2017 года действует проект «Крымский мост. Фантастическая реальность».