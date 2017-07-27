ГИБДД отменила штраф, ранее назначенный водителю «Нивы» за скорость 206 км/ч, объяснив решение ошибкой видеофиксатора. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на УГИБДД Самарской области.

«Постановление о назначение штрафа вынесено необоснованно, несмотря на то что измеритель скорости, с помощью которого зафиксировано правонарушение, прошел в установленном порядке метрологическую поверку и признан технически исправным»,— сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Уточняется, что автомобиль принадлежит Центру гражданской защиты Тольятти. На момент регистрации видеофиксатором машина ехала на тушение пожара. Инспекторы ГИБДД признали данные камеры ошибочными из-за особенностей строения фургона на базе Lada 4X4 — «транспортное средство, имеющее цельнометаллический фургон, закрывающий весь обзор контролируемой полосы движения», создало «эффект двойного переотражения сигнала от металлического корпуса», что привело «к недостоверным измерениям скорости движения».

Как заявил руководитель центра Андрей Дербенев, отмена штрафа была для него предсказуемой. Он добавил, что центру регулярно приходят штрафы от ГИБДД

«Мы знали и ожидали, что штраф аннулируют. Правда, осталось непонятным, почему камера зафиксировала такую скорость. Тем не менее нам как спецслужбе было легко подтвердить, что превышение оказалось обоснованным, потому что мы ехали на вызов, а показания камеры неточны. Я очень надеюсь, что наши шоферы и обыватели сделают выводы и смогут также отстаивать свои права в подобных ситуациях», — приводит «Коммерсант» слова Дербенева.