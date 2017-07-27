29 июля исполняется 200 лет со дня рождения великого русского художника Ивана Константиновича Айвазовского. По этому поводу в Россию прибыли потомки живописца. Корреспондент «Известий» сопровождал гостей в их экскурсии по Третьяковской галерее.

Семью художника разбросало по разным странам и континентам. Только в далекой Австралии живет большой клан из 27 человек. В Москву на юбилей прилетели десять — трое прапраправнуков мэтра и их дети. Визит в Третьяковскую галерею семья ждала с особым трепетом.

— Они очень волнуются, для членов семьи поход в Третьяковку — знаковое событие, — пояснила Ирина Касацкая, представительница русской ветви Айвазовских. — Для душевного спокойствия мы прежде побывали в Армянской апостольской церкви и Марфо-Мариинской обители. Посетить храм было важно. Ведь брат Ивана Константиновича Айвазовского Габриэл был монахом.

Два года потомки готовились к поездке. Даже русский язык начали учить, и историю России все знают неплохо. Экскурсию по музею начали в зале с портретами российских монархов, в которых австралийцы тут же узнавали Анну Иоановну, Екатерину Великую, Елизавету Петровну. Царственные дамы заинтересовали семью. Но наибольший восторг вызвал портрет Пушкина работы Кипренского.

— Это Пушкин! — восхищалась Джорджия Лоу. — Я играю на арфе и очень хорошо знакома с оперой «Евгений Онегин» Чайковского. О! А это портрет Мусоргского!

Родные Айвазовского находили в произведениях русских художников множество знакомых им образов.

— А это Анна Каренина?! — завидев портрет «Неизвестной» Крамского, всплеснула руками Селеста Россетто. Гостье показалось, что именно так должна была выглядеть героиня Льва Толстого.

Посещение зала Айвазовского хозяева приберегли на финал экскурсии. У картины «Черное море» прапраправнуки расплакались. Обнимали друг друга, вытирали слезы, вглядывались в полотна и не верили своему счастью. Вот она — цель их далекого путешествия.

— В Австралии не выставляются картины Айвазовского, — рассказал глава семьи, профессор-онколог Эндрю Миллер. — С его творчеством я впервые познакомился в 23-летнем возрасте. Начал изучать биографию...

Как признался профессор, ни у кого из австралийских потомков нет полотен художника. А приобрести их сейчас — дорогое удовольствие. Также никто не унаследовал художественного дарования. Разве что одна из родственниц рисует. Правда, не море, а забавные японские манги (комиксы).

— Зато Эван, сын Эндрю, больше всех похож на Ивана Константиновича, — добавляет Селеста Россетто. — Не зря его назвали как Айвазовского. Эван специально для поездки в Россию отпустил бороду, чтобы еще больше походить на нашего великого предка.

По словам Ирины Касатской, связи с родными наладились не так давно. Было сложно найти всю многочисленную родню.

— Почти все потомки Айвазовского во время революции эмигрировали из России, лишь его внук Константин Константинович Арцеулов остался, — рассказала Ирина Касацкая. — Судьба разбросала людей по разным континентам. Но с появлением интернета, с возможностью обратиться в архивы, контакты стали налаживаться. Сейчас мы уже не теряемся.

Стараниями 91-летнего Генри Айсфорда Сенфорда, самого старшего из потомков, удалось составить генеалогическое древо Айвазовских. Сам он живет в Лондоне, уже не в состоянии путешествовать по миру, но попросил родных поклониться могиле художника в Феодосии.

Крым — следующая точка путешествия австралийских гостей.

— Мы ждем этой поездки, и нас не волнует никакая геополитика, — говорит Эндрю Миллер. — Мы едем в Крым на 200-летие со дня рождения нашего предка. О тех местах нам хорошо известно со слов бабушки, Варвары Ивановны Лампси. Она была любимой правнучкой Ивана Константиновича, он успел её понянчить. Так что едем в родные места.