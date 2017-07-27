Вандалы повредили мемориал памяти «Вечный огонь» в новгородском городе Валдай. Они вывели из строя горелку. Из-за этого пламя закоптило часть пятиконечной звезды, визуальный образ мемориала был нарушен.

Сообщение о происшествии поступило в аварийную службу в 11:40. Работникам газораспределительной компании удалось оперативно отремонтировать конструкцию. Она была очищена от копоти. Чашу освободили от накопившегося там мусора.

Огонь на мемориале пришлось погасить. Его не было в течение часа, сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Великий Новгород».

В пресс-службе областного УМВД не стали комментировать произошедшее.

Как напоминает «Новгород.ру», мемориал открылся в Валдае после масштабной реконструкции в сентябре 2016 года.