Мемориал «Вечный огонь» повредили хулиганы в Валдае
Вандалы повредили мемориал памяти «Вечный огонь» в новгородском городе Валдай. Они вывели из строя горелку. Из-за этого пламя закоптило часть пятиконечной звезды, визуальный образ мемориала был нарушен.
Сообщение о происшествии поступило в аварийную службу в 11:40. Работникам газораспределительной компании удалось оперативно отремонтировать конструкцию. Она была очищена от копоти. Чашу освободили от накопившегося там мусора.
Огонь на мемориале пришлось погасить. Его не было в течение часа, сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Великий Новгород».
В пресс-службе областного УМВД не стали комментировать произошедшее.
Как напоминает «Новгород.ру», мемориал открылся в Валдае после масштабной реконструкции в сентябре 2016 года.