Авиалесоохрана продолжает работы по искусственному вызыванию осадков в Вилюйском районе Якутии, где горят 33 тыс. га территории. Дождей там не было полтора месяца, ситуацию осложнили ветер и грозы.

Во время полета проводится воздействие на ресурсную облачность 115 пиропатронами ПВ-26М, содержащими йодистое серебро. Под воздействием реагента на верхнюю часть переохлажденной облачной системы происходит образование осадков, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее Сибирский региональный центр МЧС России отправил в республику самолет Бе-200 для тушения пожаров. В работах также принимают участие местные жители. Как сообщалось ранее, 25 июля, всего лишь за одни сутки огонь охватил 18,5 тыс. га леса в Якутии.