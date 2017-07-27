Московские нейрохирурги провели операцию по разделению «сиамских близнецов» менее чем за полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ.

Две девочки, сросшиеся головами, родились 12 июля в Подмосковье.

«В этот же день сотрудник Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого профессор Андрей Притыко и ведущий научный сотрудник центра Виктор Петраки провели обследование и выполнили операцию по разъединению краниопагов (сросшихся головами близнецов. — «Известия»)», — рассказал представитель пресс-службы.

При этом отмечается, что черепа новорожденных в месте соприкосновения были деформированы, но при этом их целостность нарушена не была. Также врачи не нашли признаков аномального строения мозга у детей. В настоящее время девочки находятся в удовлетворительном состоянии, медики дают положительные прогнозы.