В Новосибирске в Заельцовском бору узнали точный возраст местной достопримечательности — огромной сосны. Предполагалось, что она современница Петровской эпохи, выяснилось, что могучее дерево появилось в XVIII веке.

Для того чтобы определить возраст сосны, дендрохронолог, сотрудник института археологии и этнографии СО РАН Игорь Слюсаренко прорубил ствол и взял образцы керна. Затем специалист подсчитал количество годичных колец, которые, по словам сотрудника института, более толстые, чем у других деревьев, сообщает vn.ru.

Выяснилось, что сосне не 300 лет, как предполагали, а 250. Однако достоверно выяснить возраст новосибирской красавицы помогут лабораторные исследования. Предположительно, ранее у дерева могли быть более благоприятные условия для роста, поэтому оно выросло таким большим.