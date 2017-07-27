Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Ивана Лебедева статс-секретарем – заместителем министра сельского хозяйства России, данное распоряжение опубликовано в четверг, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также прописано, что Лебедев освобождается от занимаемой должности замминистра сельского хозяйства.

Иван Лебедев начал свою работу в министерстве в феврале 2016 года, до этого с 2012 года занимал различные должности в Федеральной службе по аккредитации.

Также Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Сергея Левина замминистра сельского хозяйства, освободив его от должности статс-секретаря – заместителя министра сельского хозяйства России.