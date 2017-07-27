Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин предложил присвоить экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили статус негражданина Латвии, выдав ему соответствующий паспорт. Об этом сообщает агентство Sputnik Латвия.

«Полагаю, было бы неплохо Латвии сделать господина Саакашвили негражданином Латвии. Зная его недюжинную энергию, он наверняка помог бы побороться за права неграждан Эстонии и Латвии», — написал Мамыкин на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии украинского гражданства. Сообщается, что данное решение было принято в связи с недостоверностью предоставленных им персональных данных. Сам Саакашвили заявил о намерении бороться за «законное право на возвращение в Украину!»