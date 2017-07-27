Президент США Дональд Трамп «имеет хорошее представление» о том, кто может осуществлять утечки информации из Белого дома, заявил директор по коммуникациям американской администрации Энтони Скарамуччи.

«Президент и я хотели бы сказать всем, что у нас есть очень, очень хорошее представление о том, кто занимается утечками и являются главными источниками утечек в Белом доме», — приводит слова Скарамуччи телеканал CNN.

На вопрос журналиста, обвиняет ли он в этих утечках главу аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса в этих утечках, он ответил: «Нет, я этого не делаю».

Ранее Скарамуччи заявил о намерениях во что бы то ни стало избавиться от источников утечек в отделе коммуникаций американской администрации.