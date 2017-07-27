Цыганские семьи, которые ранее создали незаконные поселения в районе Косой горы, будут перевезены в поселок Судаково. 20 цыганских семей уже написали заявления на оформление в собственность бесплатных земельных участков в этом районе. Они будут самостоятельно проводить все коммуникации к своему дому, отмечают в областном министерстве труда и соцзащиты.

Также участки для таких семей будут раздаваться в поселках Торхово, Теплом, Крюково, Алешня, Мясново, на Епифановском шоссе и в районе Красных ворот Зареченского округа, сообщает ИА «Тульские новости».

Уточняется, что в регионе на данный момент проживает более 11 тыс. многодетных семей. Около 3 тыс. воспользовались своим правом на бесплатную землю. Половине таких семей уже предоставили землю под Тулой.

Ранее «Известия» писали, что в селе Хрущево под Тулой сносят незаконно возведенные цыганские поселения. Аналогичный снос проходил в соседнем Плеханово. Из-за массовой врезки местных цыган в газовую магистраль сотни домов остались без газа.