Астрофизики из Великобритании в ходе исследований сумели определить, что галактика Млечный Путь на 50% больше по размерам, чем было принято считать раньше. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

Специалисты выяснили, что половина галактики находилась в составе других звездных скоплений и путешествовали по Вселенной й в течение миллионов лет, сообщает телеканал «360». В нынешнее местоположение Млечного пути его принес мощный космический ветер. Процесс, сообщают ученые, занял не менее 3 млрд лет.

Астрофизики сумели смоделировать процесс, с помощью которого они описали происхождение Млечного Пути и показали зарождение галактики.