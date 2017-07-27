Создаваемый в России новейший истребитель шестого поколения, который придет на смену Т-50, будет оснащен радиофотонным радаром. Он сможет делать радиолокационные фотографии самолетов противника и без участия человека определять их тип и вооружение, сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

«Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве», – сказал он в интервью журналистам ТАСС.

Также он рассказал об испытаниях российских электромагнитных пушек, которые способны сжигать приборы. Такое СВЧ-оружие (сверхвысокочастотное) также планируется устанавливать на новейших истребителях.