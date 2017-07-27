Археологи нашли в ходе раскопок на территории возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери в Казани железный наконечник древней стрелы. Находка датируется примерно XVI веком, сообщила археолог Мария Батанина.

«В данный момент мы ведем раскоп на территории храма Николы Тульского, найденные плиты датируются серединой XVII века. Сегодня мы нашли здесь железный наконечник, приблизительно XVI века, и часть нательного креста», — приводит слова Батаниной ИА «Татар-информ».

Она добавила, что в ходе раскопок на месте предполагаемого некрополя было также найдено немало фрагментов человеческих костей. Историки полагают, что найденные останки могут принадлежать священнослужителям и монахам. Фрагменты найденных костей археологи намерены отправить на антропологический анализ для определения пола и возраста усопших.

В настоящее время специалисты ведут активные работы по восстановлению собора Казанской иконы Божией Матери при Богородицком мужском монастыре. Здание возводится на историческом фундаменте подземного пещерного храма. Археологические раскопки начались здесь весной прошлого года.