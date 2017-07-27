Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод в столице Магаданской области находится на этапе пусконаладки всех систем. Запуск в эксплуатацию запланирован на осень.

На завершение работ в 2017 году направлено более 220 млн рублей из бюджетов федерального и регионального уровней. Сейчас на объекте идет настройка автоматизированной системы управления технологическим процессом. По словам губернатора Колымы Владимира Печеного, уже видны результаты биологической очистки.

После запуска комплекса в бухту будет сливаться чистая вода, загрязнение окружающей среды прекратится. Печеный отметил, что подготовка к открытию полностью закончится в августе-сентябре, передает ИА MagadanMedia.