Минобороны России заканчивает формирование 150-й мотострелковой дивизии (МСД). Эта воинская часть получила уникальную организационно-штатную структуру. В обычной мотострелковой дивизии три мотострелковых (МСП) и один танковый полк (ТП). Но в 150-й МСД два танковых и два мотострелковых полка. Также усиленные танковые батальоны есть в каждом МСП. Благодаря такой структуре новая дивизия получила уникальную маневренность и огневую мощь, а количество личного состава и вспомогательной техники значительно сократилось. У военных новая воинская часть уже получила прозвище «стальной монстр».

По мнению экспертов, новая дивизия — это эффективный инструмент современной высокотехнологичной маневренной войны. Ее полки могут одинаково эффективно останавливать противника, взламывать его оборону, совершать прорывы и вести бои в его тылу.

Как рассказали «Известиям» в Южном военном округе, формирование 150-й МСД уже завершается. Помимо двух мотострелковых и двух танковых полков в ее составе артиллерийский и зенитный полки, разведывательный батальон, батальон связи и другие части и подразделения. Вооружены танковые полки новой дивизии будут модернизированными танками Т-72Б3 с дополнительной защитой.

— Классическая мотострелковая дивизия хорошо подходит для защиты и прорыва обороны противника. А танковая эффективна в маневренных действиях: окружениях, охватах, маршах, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — А вот новая 150-я дивизия — это универсальный инструмент. Она может эффективно решать задачи как обычной мотострелковой, так и танковой дивизии. Новое соединение предназначено для современной высокотехнологичной войны. Ее части и подразделения будут эффективно действовать в условиях применения высокоточного оружия и радиоэлектронных помех. Она не такая большая, как обычная мотострелковая, и превосходит танковую дивизию по огневой мощи.

По словам эксперта, маневренность и подвижность дивизии определяется количеством личного состава, а также техники боевых и тыловых подразделений. Чем их больше, тем менее подвижно соединение, но у при этом у него большая огневая мощь. Новая 150-я МСД — это разумный компромисс.

Первые эксперименты по формированию универсальных дивизий предпринимались в Советской армии в конце 1980-х годов. В 1989 году на новый штат были переведены три дислоцировавшиеся в ГДР танковые дивизии (9-я, 16-я гвардейская и 90-я гвардейская). Но в 1990-е годы после вывода из Германии одно соединение было расформировано, а остальные переведены на обычный штат.

Вторая попытка формирования универсальных дивизий была предпринята по инициативе бывшего начальника Генерального штаба генерала армии Юрия Балуевского. На новый штат переводились три соединения: 10-я гвардейская танковая, 3-я и 34-я мотострелковые дивизии. Примечательно, что военнослужащие 3-й МСД называли свое соединение «дивизией XXI века». Но в ходе реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова они были расформированы.

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия — это наследница 150-й стрелковой дивизии, взявшей штурмом Рейхстаг. Соединение было сформировано в сентябре 1943 года на базе трех стрелковых бригад. Дивизия воевала в Прибалтике и Польше.

16 апреля 1945 года 150-я МСД прорвала оборону противника на реке Одер и уже 24 апреля ворвалась в Берлин. 30 апреля ее части участвовали в штурме Рейхстага, и именно ее воины водрузили на нем Знамя Победы.

За отличие в боях соединение получило почетные наименования Идрицкая и Берлинская, а также было награждено орденом Кутузова. Но в 1946 году соединение было расформировано, а награды, боевое знамя и документы сданы в архив.

В январе 2016 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о формировании новой дивизии на юге России. Новое соединение получило номер, почетное наименование и боевую награду 150-й стрелковой дивизии.