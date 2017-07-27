В пятницу, 28 июля, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором в первую очередь будет обсуждаться экспортный потенциал российского сельского хозяйства. Об этом в четверг сообщила пресс-службы Кремля.

«Основной темой встречи станет реализация экспортного потенциала сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на совещании будет рассмотрен «ряд актуальных текущих вопросов», добавили в Кремле.

Ранее на этой неделе газета «Коммерсант» сообщала о подготовленном Минсельхозом проекте постановления, который разрешит экспорт зерна из интервенционного фонда — Объединенной зерновой компании.