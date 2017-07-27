Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев поддержал проведение эксперимента по централизованной проверке счетчиков воды. Он также отметил, что это поможет избавить собственников «от дополнительной мороки».

«Отменить проверку счетчиков нельзя, а вот сделать ее централизованной вполне возможно, я лично никакой сложности в этом не вижу, я за», — цитирует Качкаева «РИА Новости».

Эксперимент планируется провести в Санкт–Петербурге и Нижнем Новгороде. При этом участвовать будут только отдельные районы или многоквартирные дома.

Ранее руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России могут отменить в 2018 году проверку водосчетчиков. По его словам, это станет возможным, если эксперимент по проверке счетчиков пройдет успешно в двух указанных городах.

Абрамов пояснил, что такая мера будет дешевле и быстрее, поскольку работать нужно будет не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией.

«К тому же подобная схема поможет избежать мошенничества», — отметил Абрамов.