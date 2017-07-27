В ходе заседания депутатов законодательного собрания Нижегородской области стало известно, что во Дворце спорта в Нижнем Новгороде могут открыть центр продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, изменения коснутся и закона о правах государственной собственности в Нижегородской области. На основании поправок регион должен будет предоставить оргкомитету «Россия-2018» его дочерним компания в бесплатное пользование тренировочные площадки для футболистов, сообщает ИА «НьюсНН».

Также регион на время чемпионата предоставит сотрудникам силовых структур общежития образовательных учреждений, которые находятся в собственности государства. Проживание оплатят из федерального бюджета. В планах заксобрания — создать в городе безопасные и комфортные условия для гостей и участников чемпионата.