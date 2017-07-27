Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию по итогам переговоров, которые прошли в финском городе Савонлинна.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры не будут обсуждать вопросы санкций Запада в отношении РФ. Предполагалось, что президенты затронут вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Балтике и обменяются мнениями по международной и региональной проблематике.