Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Вытегорском районе Вологодской области из-за ливня, в результате чего произошло подтопление 30 приусадебных участков, а также было эвакуировано около 50 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, в настоящее время ситуация находится под контролем. В случае необходимости власти готовы усилить группировку специалистов из соседних районов области. В ближайшее время специалисты намерены препятствовать распространению воды, а после ее спада планируется приступить к восстановлению пострадавшей коммунальной инфраструктуры, передает ИА FlashNord.

По данным ГУМЧС по Вологодской области, проливной дождь не прекращается с ночи. Помимо этого, река Вянг вышла из берегов. Поврежденное в результате стихии электроснабжение было частично восстановлено сегодня утром. В настоящее время энергетики и спасатели ведут обход приусадебных участков и придомовых территорий в районе подтопления.