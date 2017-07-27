Мара Багдасарян, скандально известная по гонкам на Gelandewagen, сменила регистрацию и теперь должна будет проходить назначенные судом исправительные работы не в Москве, а в Тверской области. О этом стало известно журналистам РЕН ТВ.

Вместе с тем Багдасарян, которая пожизненно лишена права управления транспортным средством, по закону должна была снять с учета свой автомобиль и зарегистрировать его по новому месту жительства. Наказания за езду на машине после лишения прав Багдасарян удалось избежать. Она отделалась штрафом в 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что адвокат гонщицы опроверг информацию о задержании Багдасарян за езду без прав.