Туроператор разместил выселенных в Турции россиян в другие отели
Все туристы, которых ранее выселили из отеля Munamar Beach в Мармарисе, уже размещены в других отелях, где останутся до конца отдыха. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила гендиректор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная.
«Как только судебные приставы пришли с арестом этого отеля, туда же подъехали наши представители, так как было принято решение разместить клиентов «Пегас Туристик» в номерах других отелей», — рассказала Подгорная.
Гендиректор туроператора отметила, что из-за высокого сезона отели имеют полную загрузку, тем не менее «туристы сразу же были размещены в других отелях, по возможности в близлежащих» и с соответствующей категорией. По словам Подгорной, жалобы от туристов не поступали, так как туристы стали свидетелями конфликта.
Ранее сообщалось, что около 400 человек были выселены из пятизвездочного отеля из-за конфликта между владельцем Munamar Beach и арендатором. Для выселения гостей были вызваны сотрудники полиции. Туристам пришлось ночевать в лобби отеля в ожидании расселения. Как сообщает туроператор, в Munamar Beach были размещены около 70 россиян.