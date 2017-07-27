Все туристы, которых ранее выселили из отеля Munamar Beach в Мармарисе, уже размещены в других отелях, где останутся до конца отдыха. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила гендиректор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

«Как только судебные приставы пришли с арестом этого отеля, туда же подъехали наши представители, так как было принято решение разместить клиентов «Пегас Туристик» в номерах других отелей», — рассказала Подгорная.

Гендиректор туроператора отметила, что из-за высокого сезона отели имеют полную загрузку, тем не менее «туристы сразу же были размещены в других отелях, по возможности в близлежащих» и с соответствующей категорией. По словам Подгорной, жалобы от туристов не поступали, так как туристы стали свидетелями конфликта.

Ранее сообщалось, что около 400 человек были выселены из пятизвездочного отеля из-за конфликта между владельцем Munamar Beach и арендатором. Для выселения гостей были вызваны сотрудники полиции. Туристам пришлось ночевать в лобби отеля в ожидании расселения. Как сообщает туроператор, в Munamar Beach были размещены около 70 россиян.