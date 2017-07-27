Решение президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет оспорено в суде, сообщил в четверг, 27 июля, его адвокат Павел Богомазов.

«Адвокаты готовят документы в административный суд, чтобы обжаловать решение по лишению гражданства Саакашвили», — сказал адвокат.

Он также отметил, что защита будет обжаловать решение сразу после получения необходимых документов. Ранее отправленные обращения в Генеральную прокуратуру Украины ничего не дали, сказал адвокат.