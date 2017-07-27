Люк Бессон прилетел в Москву на премьеру своего фильма
Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон прилетел в Москву, где 27 июля состоится премьера его новой картины «Валериан и город тысячи планет».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокатчика картины.
По словам PR-директор компании «Наше кино» Наталии Москальоновой, Бессон проведет в российской столице два дня.
«Вечером он представит фильм вместе с актрисой Сашей Лусс, сыгравшей в картине принцессу Перлов», — рассказала она.
Прокатчики также отмечают, что «Валериан и город тысячи планет» — «самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино».
В российский прокат картина выйдет 10 августа.