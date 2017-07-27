Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон прилетел в Москву, где 27 июля состоится премьера его новой картины «Валериан и город тысячи планет».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокатчика картины.

По словам PR-директор компании «Наше кино» Наталии Москальоновой, Бессон проведет в российской столице два дня.

«Вечером он представит фильм вместе с актрисой Сашей Лусс, сыгравшей в картине принцессу Перлов», — рассказала она.

Прокатчики также отмечают, что «Валериан и город тысячи планет» — «самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино».

В российский прокат картина выйдет 10 августа.