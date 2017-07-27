Власти Москвы выставили на продажу большой комплекс зданий — 33 объекта рядом с Кремлем и парком «Зарядье» при условии сохранения их исторического облика.

Об этом заявил департамента Москвы по конкурентной политике.

«Комплекс зданий на Москворецкой набережной (Китайгородский проезд, 9/5) выставлен на аукцион. После продажи его территория (11 га) станет открытой для посетителей», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом инвестор должен гарантировать сохранность исторического облика строений.

Стоимость лота составит 8,6 млрд рублей.