Детский парк «Гномик» в Сызрани временно приостановил работу. Это было сделано из-за нашествия бродячих собак.

Несколько часов на воротах висело объявление, что решение о закрытии парка было принято по техническим причинам.

Однако, как сообщает «КТВ-Луч», часть территории парка буквально оккупировала стая бездомных животных. Собаки напугали двух девушек, пытавшихся пройти внутрь.

В итоге администрации пришлось вызывать представителей комитета ЖКХ, которые, как сообщает НИА «Самара», устранили возникшую проблему.