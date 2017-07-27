Бродячие собаки блокировали работу детского парка в Сызрани
Детский парк «Гномик» в Сызрани временно приостановил работу. Это было сделано из-за нашествия бродячих собак.
Несколько часов на воротах висело объявление, что решение о закрытии парка было принято по техническим причинам.
Однако, как сообщает «КТВ-Луч», часть территории парка буквально оккупировала стая бездомных животных. Собаки напугали двух девушек, пытавшихся пройти внутрь.
В итоге администрации пришлось вызывать представителей комитета ЖКХ, которые, как сообщает НИА «Самара», устранили возникшую проблему.